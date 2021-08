La donna che sale in aereo e vince 100mila euro

Una donna a bordo del volo Milano Bergamo Orio al Serio-Siviglia ha comprato un biglietto da 2 euro, vincendone 100mila. "Quel giorno mi sentivo fortunata", ha spiegato la donna entusiasta. Ryanair spiega che la passeggera, Lorena, è a dir poco felice e, come da lei stessa ammesso, "un po' sotto shock".

"La differenza che questa vittoria farà sia per la mia famiglia che per me è difficile da esprimere a parole. Non vedo l’ora di organizzare una festa per tutti i miei amici e la mia famiglia e non vedo l’ora di fare molti viaggi in futuro con la mia vincita. Sarò anche in grado di estinguere il mutuo per la casa, il che è fantastico".