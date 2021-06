La lotteria per i vaccinati con in palio premi in denaro e borse di studio

Bevande e cibi gratis, ma non solo, anche marijuana e altri prodotti: se negli Stati Uniti ''fioccano'' le iniziative per incentivare la popolazione a sottoporsi al vaccino anti-covid, in Canada è stata organizzata una vera e propria lotteria che mette in palio premi per 1,5 milioni di dollari, pari a 1,23 milioni di euro o, in alternativa, delle borse di studio. Il concorso, come spiega Ctv News, è stato lanciato mercoledì 9 giugno dalla provincia canadese più colpita dall'epidemia.

Il governo del Manitoba, nel Manitoba centrale, ha indetto due lotterie entro la fine dell'estate, riservate a coloro che hanno ricevuto una o due dosi del vaccino entro il 6 settembre. In ciascuna delle estrazioni, ai vincitori verranno assegnati sette premi di 100mila dollari (68.000 euro), oltre a dieci borse di studio da 25.000 dollari per studenti dai 12 ai 17 anni, secondo una dichiarazione del governo. Le persone che hanno ricevuto una prima dose di vaccino contro il Covid-19 prima del 2 agosto potranno beneficiare della prima estrazione, la seconda è riservata alle persone completamente vaccinate prima del 6 settembre.

"Prima ci vaccinano, prima possiamo tornare alla vita normale. Questa lotteria offre ai Manitoban un motivo in più per rimboccarsi le maniche, non una, ma due volte ", ha affermato Brian Pallister, Premier della provincia. La provincia di 1,4 milioni di persone è la giurisdizione del Nord America attualmente con il più alto numero di casi giornalieri di Covid-19 rispetto alla sua popolazione, secondo i dati della Johns Hopkins University. Un sondaggio pubblicato mercoledì dall'Angus Reid Institute colloca il primo ministro Brian Pallister al penultimo tra quelli delle dieci province canadesi per la sua gestione della pandemia.