La coppia beffata dall'app della lotteria. Sfumata una vincita di 182 milioni

Avevano una combinazione di numeri che giocavano sempre. Nella settimana in cui sono stati estratti, l'account della sfortunata protagonista aveva finito il credito e l'acquisto del biglietto non è andato a buon fine

Si possono perdere 182 milioni di sterline perché non hai abbastanza credito sull'app per pagare il biglietto? Evidentemente sì visto quello che è successo a una coppia di giovani dell'Hertfordshire nel Regno Unito. Gli sfortunati protagonisti di questa vicenda sono Rachel Kennedy, di 19 anni, e il fidanzato Liam McCrohan, 21 anni, coppia di studenti che credevano di essere diventati milionari e che invece sono stati beffati dall'app per giocare alla lotteria. Ecco come: Rachel ha un account con il quale ogni settimana gioca sempre gli stessi numeri. L'app di Euromillions le permette di giocare automaticamente la combinazione prelevando i soldi per il biglietto dal suo account. I due giovani avevano giocato la serie 6, 12, 22, 29, 33, e 11 per ben cinque settimane consecutive e l'avrebbero fatto anche questa settimana se solo non fosse intervenuto un problema che è risultato fatale.

Finiti i soldi sull'account

L'account della 19enne non aveva abbastanza soldi per comprare il biglietto. Nonostante l'applicazione l'avesse ordinato, sempre con la stessa serie di numeri, l'acquisto non è andato a buon fine. Ironia della sorte, l'applicazione ha comunque mandato un alert alla 19enne quando sono stati estratti i numeri vincenti, gli stessi che lei aveva sempre giocato insieme al fidanzato. Appena arrivata la notifica della vincita Rachel non poteva credere ai suoi occhi. Ha chiamato in stanza il fidanzato e la madre convinta di essere diventata milionaria. Non credendo ai suoi occhi ha voluto avere una conferma da parte della società che gestisce il concorso. A telefono è arrivata la doccia fredda: dal call center le hanno spiegato che l'acquisto del biglietto vincente non era andato a buon fine a causa della mancanza di credito necessario nell'account.

La doccia fredda

I due giovani sono rimasti sconvolti dalla notizia. Negli attimi in cui credevano di aver vinto, avevano già cominciato a fantasticare su come spendere i soldi della vincita. A prenderla peggio tra i due è stato Liam. “Avevo il cuore spezzato quando abbiamo sentito l'uomo al telefono dire che in realtà non avevamo comprato il biglietto. Stavo già immaginando la nostra casa e l'auto dei sogni, penso di essermi lasciato trasportare un po' per essere onesti. Sull'app sembrava davvero che avessimo vinto perché appare in arancione e dice che la partita è vincente. Quando l'ho guardato ed erano i nostri soliti numeri, sembrava davvero che avessimo vinto e mi sono lasciato un po' trasportare”.

La decisione di cambiare i numeri

Dopo questo trauma la coppia ha deciso di cambiare serie di numeri da giocare. “Abbiamo giocato questi numeri esatti per circa cinque settimane di fila. In realtà ho due serie di numeri che uso. Una di queste sono i compleanni dei membri della famiglia e cose del genere, ma quelli che sono risultati i vincenti erano solo numeri casuali su cui un giorno avevo cliccato e da allora ho usato. - Poi la decisione - Non continueremo assolutamente a usare quei numeri ora, li ho già cambiati”.