La mamma di Willy Monteiro: "Potevo salvarlo, non ci sono riuscita"

"Potevo salvarlo, non ci sono riuscita": Lucia Monteiro, la mamma di Willy ucciso a Colleferro, in un'intervista rilasciata a Repubblica racconta la storia del figlio, a partire dalla scuola alberghiera che aveva frequentato fino al lavoro di fuoco nell'albergo di Artena: "Era bravo, ogni volta tornava a casa e mi spiegava una nuova ricetta", ricorda la signora. "Lui aveva tanto da vivere, ma non c'è più. Non ci sarà più. Lui è felice, sono certa che ci sta guardando dall'alto".

La mamma di Willy Monteiro: "Potevo salvarlo"

"Me lo hanno portato via in un modo orribile. Gli hanno fatto male, tanto male. Picchiato in maniera selvaggia. Avrà sofferto, chissà quanto. E lui che non poteva fare niente, a terra, indifeso. È vero Willy? Hai sofferto? Massacrato senza pietà, povero figlio mio", dice Lucia a Daniele Mastrogiacomo. "Era anche tanto generoso, pensava sempre agli altri. Potevo salvarlo, ma non ci sono riuscita. Se fossi stata presente, se Dio mi avesse dato qualche segnale, lo avrei difeso da quel pestaggio. Mi sarei fatta uccidere e invece non c'ero, non ho salvato il mio bambino. Lui era un fuscello. Cosa poteva fare contro quel gruppo che lo picchiava con furia, a sangue, fino a ridurlo così? Lo hanno picchiato per picchiarlo più forte che potevano. Non cerchiamo vendetta, vogliamo solo giustizia".

Armando Monteiro invece ha detto all'ambasciatore di Capo Verde Jorge José de Figueiredo Goncalves - il quale ha reso visita alla famiglia nel pomeriggio a Paliano - "Mio figlio non è morto invano se è vero che ha tentato di salvare un'altra vita", secondo quanto scrive l'agenzia di stampa Ansa. "La famiglia - ha proseguito l'ambasciatore - è profondamente addolorata della morte del figlio. La mamma è una persona molto religiosa".