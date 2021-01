Il contadino che ha strangolato il lupo che aveva ucciso i suoi cani

Un filmato scioccante pubblicato in Rete mostra il momento in cui un contadino ha strangolato a morte un lupo che aveva ucciso i suoi due cani e aveva attaccato il suo cavallo. Le riprese delle videocamere a circuito chiuso mostrano la bestia selvaggia che attacca l'uomo che vive a Novotroitskoye, un villaggio nell'est della Russia.

Nelle immagini si vede il contadino e il lupo lottare nella neve fino al momento in cui l'uomo afferra l'animale per il collo fino a strangolarlo.

"L'allevatore non ha avuto il tempo di prendere il fucile ed è andato a combattere a mani nude con l'animale" scrive il quotidiano britannico Sun che scrive come l'intervento dell'uomo sia avvenuto dopo che il lupo aveva ucciso i due cani che facevano da guardia al bestiame e dopo che avesse già attaccato un cavallo". L'uomo - che ha posato con il lupo morto - è sottoposto a test per la rabbia dopo l'attacco. Gli abitanti dei villaggi della zona affermano che gli attacchi dei lupi stiano diventando più comuni dopo la distruzione delle foreste nella regione. Un abitante del villaggio ha detto: “I boschi vengono distrutti e incendiati, è tutta colpa dell'uomo"