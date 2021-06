Madre fa manovra con la macchina e investe il figlio di 14 mesi

E' stata aperta un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La zona dell'incidente è stata isolata per consentire le indagini

Fa manovra con la macchina e investe il figlio di 14 mesi che muore. E' accaduto venerdì, poco prima delle 17,30, a Rümikon, un paese del Canton Argovia. Nonostante l’intervento dei soccorritori, il bambino è morto a causa della gravi ferite riportate. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare, tanto da non essere stato necessario neppure trasportare il ferito in ospedale.

Stando ai media locali, che citano la polizia cantonale di Argovia, è stata aperta un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La zona dell'incidente è stata isolata per consentire al pubblico ministero titolare dell'indagine e alla polizia cantonale dell'Argovia di effettuare i rilievi. Un team di psicologi si sta prendendo cura dei familiari.