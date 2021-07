Mamma salva il figlio di cinque anni dal rapimento: il video dei momenti di terrore

Succede a New York, nel Queens, in pieno giorno, e tutta la scena, drammatica, è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza presente in strada. La donna si è lanciata verso l'auto per riprendere il bambino. Fermato uno dei due presunti responsabili

Una madre ha salvato, con prontezza incredibile, il figlio di 5 anni da un tentativo di rapimento. Succede a New York, nel Queens, in pieno giorno, e tutta la scena, drammatica, è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza presente in strada. La polizia della Grande Mela ha poi diffuso il filmato anche attraverso i social per raccogliere informazioni utili a rintracciare i due uomini che avevano tentato il sequestro.

L'episodio è avvenuto giovedì sera. La donna stava camminando per strada con i suoi tre figli, quando uno dei due uomini entra in azione. Il video di sorveglianza mostra l'uomo che scende da un'auto parcheggiata, corre verso la famiglia, prende il bimbo e lo carica in macchina. La madre e gli altri figli sono subito intervenuti e la donna, come mostrano le immagini, è riuscita a tirar fuori il bimbo dal finestrino.

In seguito la polizia è riuscita ad arrestare l'uomo che le ha materialmente strappato il bambino: si tratta di un 24enne, ora accusato di tentato rapimento. E' attualmente in un ospedale locale per una valutazione psichiatrica. Non è ancora chiaro perché abbiano cercato di rapire il bambino.