Magnate russo amico di Putin dona 500mila euro alla Sardegna per combattere il coronavirus

Alisher Usmanov ha annunciato la donazione in una lettera al governatore Solinas, da utilizzarsi in “un programma per sviluppare e attuare misure volte a proteggere la salute e la vita” dei sardi

Il magnate uzbeko Alisher Usmanov, fedelissimo di Putin, ha donato mezzo milione di euro alla Regione Sardegna per combattere il coronavirus. Usmanov, scrive Tiscali Notizie, ha annunciato l’iniziativa inviando una lettera al governatore Christina Solinas.

Nella lettera, l’imprenditore russo si dice “grato” per la “calorosa accoglienza che da circa 30 anni ricevo in questa bellissima isola compreso il momento presente”. Il suo “umile contributo”, dice, “è il minimo che posso fare per chi è colpito dalla pandemia e per chi la combatte altruisticamente in Sardegna”. “Con tutto il cuore dono altri 500 mila euro per aiutare il governo della Sardegna in questa nobile causa. Vi chiedo di utilizzare questi soldi per un programma per sviluppare e attuare misure volte a proteggere la salute e la vita dei vostri compatrioti", conclude Usmanov.

Chi è Alisher Usmanov

Vicinissimo al presidente russo Vladimir Putin, secondo Forbes, l’imprenditore dell’acciaio e delle telcomunicazioni è uno degli uomini più ricchi di Russia e del mondo.

Nel suo profilo, la rivista Forbes ricorda che Usmanov è stato condannato nel 1980 per frode e appropriazione indebita dalla repubblica sovietica dell’Uzbkekistan, scontando sei anni di carcere, per poi essere riabilitato dalla corte suprema. Dal 2000 al 2014 ha guidato Gazprom Investholding, una controllata del conglomerato statale Gazprom. Nel 2018 ha venuto la sua partecipazione del 30% nell’Arsenal Football Club per quasi 700 milioni di dollari in contanti. È stato inoltre uno dei primi ad investire su Facebook.

Nel 2015 Usmanov ha donato 500mila euro per il restauro della Sala degli Oriazi e Curiazi del Palazzo dei Conservatori, nei Musei Capitolini.

Suo è il mega yacht Dilbar, lungo 156 metri e largo 24, tra i più grandi al mondo: è una presenza fissa nei mari della Sardegna.