Malata di Covid, muore poco dopo la nascita della figlia: "Ha potuto tenerla in braccio solo per qualche minuto"

I medici hanno fatto nascere la bambina con un cesareo d’urgenza, poi hanno ricoverato la donna in terapia intensiva. Per Kristen McMullen, 30enne residente in Florida, purtroppo non c’è stato niente da fare

Una giovane donna positiva al coronavirus è morta pochi giorni dopo aver dato alla luce la figlia con parto cesareo. Kristen McMullen, 30enne residente in Florida, ha fatto in tempo a stringere a sé la figlia "solo per pochi minuti", come ha raccontato la famiglia, prima di essere portata nel reparto di terapia intensiva e intubata.

La donna aveva iniziato a mostrare i primi sintomi di Covid-19 circa tre settimane prima della data prevista per il parto. Dopo un primo ricovero in ospedale per una polmonite da Covid-19, era stata rimandata a casa quattro giorni dopo, per seguire una cura a base di antibiotici, ma in poco meno di 48 ore la donna era dovuta tornare in ospedale perché faticava a respirare. A quel punto i medici hanno deciso per un cesareo d'urgenza, per far nascere la bambina che McMullen portava in grembo. Subito dopo la nascita della piccola Summer, la donna è stata portata in terapia intensiva. Le sue condizioni sono poi rapidamente peggiorate, fino al decesso. "Ha potuto tenere in braccio la bambina solo per un breve momento. Ci sono due fotografie di lei con in braccio Summer, poi è dovuta entrare in terapia intensiva perché non riusciva a respirare”, ha raccontato la zia di Kristen, Melissa Syverson, ai media locali. Dopo l’ingresso nel reparto, Kristen ha potuto vedere la figlia soltanto un altro paio di volte, tramite FaceTime, prima di morire.

La famiglia di Kristen McMullen ha lanciato un appello per la vaccinazione

La famiglia di Kristen non ha voluto specificare se la giovane donna avesse ricevuto o meno il vaccino antiCovid, ma ha lanciato un appello per la vaccinazione. "Vorrei che tutto questo non fosse accaduto, vorrei poter cambiare le cose. Fa male, mi fa arrabbiare e mi addolora profondamente", ha scritto su Facebook il fratello di Kristen McMullen, esortando le future mamme "a capire i pericoli di Covid-19".

Poco dopo la morte della giovane donna, i Cdc - i Centers for Disease Control and Prevention, l'organo di controllo sulla sanità pubblica negli Usa - hanno esortato tutte le donne in gravidanza a vaccinarsi contro il virus, citando nuovi dati sulla sicurezza e ribadendo che "gli scienziati non hanno riscontrato un aumento del rischio di aborto spontaneo" tra le donne che hanno ricevuto i vaccini Pfizer o Moderna. Secondo i Cdc, le donne in gravidanza presentano un rischio maggiore di contrarre la malattia grave e hanno maggiori probabilità di parto prematuro o altri esiti avversi. La dottoressa Lori Boardman, chief quality officer del Winnie Palmer Hospital for Women and Babies dell'ospedale Orlando Health, ha dichiarato alla rete locale WKMG che nel suo ospedale sono sempre più di le pazienti in gravidanza con casi gravi di Covid-19, mentre la variante Delta si sta diffondendo rapidamente in Florida.

La famiglia di Kristen McMullen ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe. Kristen "era una ragazza di 30 anni, brillante, bella, vivace, con tutta la vita davanti" e la sua morte "ha devastato la nostra famiglia, non possiamo immaginare la vita senza di lei". I soldi serviranno a coprire le spese ospedaliere e ad aiutare Keith, il marito di Kristen, e la piccola Summer.