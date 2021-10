L'ultimo commovente addio di una malata terminale ai suoi cani e al suo cavallo

Una storia che ha commosso il mondo. Jan Holman, 68enne malata terminale ricoverata da un mese all'Hospice of the Good Shephard a Chester, in Inghilterra, desiderava dire addio ai suoi amati animali, un cavallo (Bob) e due cavalier king, Monty e Rowley. E così lo staff dell'hospice ha deciso di farle una sorpresa e di permetterle di salutarli un'ultima volta, portandoli al suo capezzale.

"Non riesco a credere a quello che il personale ha fatto per me", ha commentato la donna. "Bob è una parte importante della mia vita, mi è mancato tantissimo. Non avrei mai immaginato di poterlo salutare un'ultima volta perché rispetto ai cani è più difficile da trasportare", ha aggiunto Jan.

"È stato un tale sollievo quando Jan è stata trasferita dall'ospedale all'ospizio di Chester perché qui possiamo venire a trovarla più spesso. Tuttavia, non avremmo mai immaginato di poter includere i nostri cani Monty e Rowley e Bob nella lista delle visite", ha detto il marito di Jan, Dennis.