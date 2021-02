La misteriosa malattia che uccide in poche ore (e non c'entra con il Covid)

Mentre il mondo intero è concentrato nella lotta contro il coronavirus, una misteriosa malattia non ancora identificata e altamente letale sta colpendo il sud-ovest della Tanzania, mandando in allarme le autorità sanitarie locali. La malattia non ha alcun collegamento con il Covid 19, ma sarebbe in grado di uccidere anche nel giro di poche ore. Secondo quanto riporta The Citizen, sono almeno 15 le persone che hanno perso la vita a causa di questa malattia, con altre 50 ricoverate a Mbeya, nel distretto di Chunya.

Alcune vittime si sono spente in meno di un giorno, avevano una forte nausea e vomitavano sangue. La ministra della Salute, Dorothy Gwajima, ha sospeso il direttore sanitario del distretto che ha confermato la malattia, spiegando che questi sintomi erano noti dal 2018, ma che era stato mantenuto il riserbo per permettere lo svolgimento delle indagini senza generare il panico nell'opinione pubblica.

Anche per quanto riguarda l'epidemia di Covid, la Tanzania è stata spesso accusata di minimizzare il virus, con il presidente John Magufuli che non sembra intenzionato ad ordinare vaccini, affermando che potrebbero danneggiare la popolazione.