Carla e Gennaro, mamma e figlio diplomati insieme: "Un sogno atteso 18 anni, un'emozione unica"

Carla e Gennaro, mamma e figlio di 37 e 18 anni, si sono diplomati insieme all'istituto alberghiero. Per Carla, madre di tre figli, è stata la realizzazione di un sogno, scrive NapoliToday che racconta questa storia. A 18 anni, dopo tre all'istituto odontotecnico, non completò gli studi perché portava in grembo proprio Gennaro: "Mi sono dedicata a lui e agli altri due miei figli e ne sono felice. Ma in tutti questi anni ho sempre pensato di voler riprendere gli studi e completare quel percorso interrotto. Qualche anno fa sono riuscita a finire anche il quarto anno, ma poi sono stata frenata da problemi di salute".

In piena pandemia, il figlio Gennaro ha cominciato a prepararsi per la maturità: "Sono stato io a dirle che c'era la possibilità di diplomarsi da privatista - spiega il ragazzo -. Sapevo che era un suo desiderio. Abbiamo studiato insieme, è stato bello e brutto allo stesso tempo, perché accanto avevo lei che è sia una compagna di classe che mia madre". Ride Gennaro, Carla lo segue a ruota e ricorda: "È stato più lui a far studiare me che viceversa, anche perché per me erano materie completamente nuove e sconosciute".

Il loro è un rapporto più forte di ogni cosa. Sul polso mostrano lo stesso tatuaggio: una rondine che spicca il volo e loro vogliono farlo insieme: "Ho dedicato la tesina di diploma a Gennaro - racconta la 37enne -. C'è una nostra foto in copertina e poi è riportato il mio motto: 'Quello che non ho fatto per mio figlio lo faccio insieme a lui'. È stata un'emozione fortissima, ho pianto tutto il giorno". Ora Carla pensa al suo prossimo passo: "Voglio iscrivermi all'università e voglio lanciare un messaggio a tutte le mamme. Si può fare, si può essere mamma, donna, lavoratrice e studentessa. Avevo paura di non farcela e invece ho raggiunto questo risultato che ho atteso per quasi vent'anni".

Servizio video di Massimo Romano/NapoliToday