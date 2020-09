Scopre uno sconosciuto che sta per violentare la figlia neonata, mamma lo affronta e lo mette in fuga

Una mamma ha lottato a mani nude, con la forza della disperazione, contro un uomo che si era introdotto in casa e che stava per abusare della figlia di tre mesi. Una visione da incubo - lo sconosciuto in camera della figlia neonata, con i pantaloni già abbassati - che ha dato a questa giovane donna una forza sovraumana per affrontarlo e metterlo in fuga.

Una vicenda disturbante avvenuta in Brasile, nella città Cubatão nello stato di San Paolo. Come riportano i media locali, il marito della donna era appena uscito di casa per andare a lavorare intorno alle 5.30 del mattino. La casa era avvolta dal silenzio, quando all'improvviso la mamma ha sentito dei cani abbaiare e poi strani rumori provenienti dal soggiorno: i passi di uno sconosciuto.

Mamma mette in fuga l'uomo che stava per abusare della figlia

Dopo aver mandato un messaggio vocale a un vicino di casa per chiedere aiuto, la donna ha preso il coraggio a quattro mani e si è alzata per seguire l'uomo. Quando lo ha visto entrare nella cameretta dove dormiva la figlia, con i pantaloni calati, non ci ha pensato due volte e si è scagliata contro di lui urlando.

Lo sconosciuto le è saltato addosso per impedirle di gridare e dare l'allarme. A quel punto i due hanno iniziato a lottare in mezzo alla stanza. "Non riuscivo a pensare a niente, è stato il mio istinto materno, non potevo lasciarlo avvicinare a mia figlia", ha raccontato la donna, rimasta ferita a un braccio.

La reazione della mamma ha messo in fuga lo sconosciuto, che è riuscito a uscire di casa ma a trovato ad aspettarlo all'esterno dell'abitazione una dozzina di vicini di casa della donna, che lo stavano aspettando. L'uomo ha provato a scappare ancora una volta ma è stato acciuffato mentre cercava di fuggire attravreso i tetti. I vicini lo hanno bloccato fino all'arrivo della polizia. Gli agenti, giunti sul posto hanno arrestato lo sconosciuto in flagranza di reato: l'uomo è accusato di tentato stupro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalle testimonianze dei vicini è emerso che lo sconosciuto era stato notato poco prima mentre tentava di entrare in un'altra abitazione ed era stato messo in fuga. I residenti della zona gli stavano già dando la caccia, quando poi hanno udito le grida della donna che se lo era ritrovato in casa.