In piazza contro l'invasione dei cinghiali: "Sono ormai 2,3 milioni"

Tante le città in cui i manifestanti di Coldiretti si sono radunati, gridando la loro rabbia dopo mesi di raccolti andati in fumo per i blitz dei cinghiali che, dicono gli imprenditori agricoli, sono ormai fuori controllo

La Coldiretti invade le strade e le piazze d’Italia fino ad arrivare davanti a Montecitorio. Decine di migliaia di persone dicono basta all'invasione dei cinghiali sul territorio, ma soprattutto nelle campagne dove si registra un alto tasso di esasperazione di coltivatori, allevatori e pastori. Ma il problema riguarda anche le aree urbane, sempre più spesso raggiunte dagli animali selvatici, come anche le spiagge, dove le famiglie di cinghiali si spingono per cercare cibo. Sono troppi perché, secondo una stima, 2,3 milioni di cinghiali invadono indistintamente campagne e città, provocando un incidente ogni 48 ore. Solo nel 2020 si sono registrate 16 vittime e 215 feriti anche in strade e autostrade, con un aumento dell'81% negli ultimi dieci anni.

Milano, Napoli, Torino, Bologna, Palermo a Cagliari, Bari e Bologna e in tutti i capoluoghi di Regione. Sono queste le piazze in cui i manifestanti si sono radunati, gridando la loro rabbia dopo mesi di raccolti andati in fumo per i blitz dei cinghiali che, dicono gli imprenditori agricoli, sono ormai fuori controllo. La Coldiretti denuncia come nelle campagne si contino danni per 200 milioni di euro l'anno alle produzioni agricole.

"La fauna selvatica è di proprietà dello Stato e lo Stato non può creare danni ai privati", ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli nel suo intervento, secondo il quale il problema non sono tanto i risarcimenti ma i danni che non ci devono essere. Ha così assicurato di fare il massimo per trovare la giusta risposta al problema. A rimarcare come il punto non siano più i risarcimenti del danno, ma fermare gli animali che lo provochino, dunque l’abbattimento, lo dice anche il presidente di Coldiretti Ettore Prandini: "Non è più solo una questione di risarcimenti ma è un fatto di sicurezza che va affrontato con decisione”.