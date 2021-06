Marco Mancini: l'addio ai servizi segreti dopo l'incontro con Renzi in autogrill

Marco Mancini, agente dei servizi segreti, andrà in pensione a metà luglio. Il dirigente del Dis, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, era finito al centro di polemiche dopo un incontro con l'ex premier Matteo Renzi, avvenuto prima dello scorso Natale sulla piazzola di un'autostrada, ripreso dallo smartphone di un'automobilista di passaggio e poi trasmesso in tv.

Lo 007 non avrebbe saputo motivare l'incontro ai suoi superiori, nonostante fosse andato all'appuntamento con l’auto di servizio. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, "il vertice dell'istituzione, dove il presidente del Consiglio Mario Draghi ha impresso una svolta nominando poche settimane fa Elisabetta Belloni, gli ha comunicato che se non andrà in pensione anticipatamente, verrà chiesto all'Arma dei carabinieri di riprenderlo con sé". L'agente dei servizi segreti, 60enne, si sarebbe messo momentaneamente in ferie e avrebbe manifestato l'intenzione di presentare domanda di prepensionamento con decorrenza metà luglio.

Marco Mancini, ex maresciallo dei carabinieri, ha iniziato alla scuola delle Sezioni antiterrorismo dell'Arma. Il suo nome è legato anche alle vicende del sequestro dell'imam di Milano Abu Omar e al caso Telecom. Nel 2014 è stato assegnato al Dis, organo di coordinamento dell'intelligence nazionale.