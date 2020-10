Maria Cristina Fontana: la figlia del governatore e le consulenze per gli ospedali lombardi

Da quando Attilio Fontana è presidente della Regione Lombardia la figlia Maria Cristina ha svolto numerose consulenze per l’Asst Nord Milano, l’azienda sanitaria locale che raggruppa gli Ospedali di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. A parlarne è Report: nel 2018 risultano 5 consulenze legali e altre 3 nel 2019, anno in cui Maria Cristina Fontana svolge una consulenza anche per l’Ospedale Sacco di Milano.

In piena emergenza Covid, nell’aprile 2020, la dirigenza dell’Asst Nord Milano ha esteso l’ambito in cui Maria Cristina può svolgere consulenze anche al settore fallimentare e della medical malpractice. Da quanto risulta da documenti recuperati da Report, per le consulenze che si riferiscono all’anno 2019 accanto al nome di Maria Cristina Fontana è stato specificato che non ci sono conflitti di interesse da dichiarare. L'avvocato Maria Cristina Fontana non ha voluto rilasciarci un'intervista ma con una nota scritta ci conferma il suo rapporto con l'Asst Nord Milano e specifica che "ha svolto esclusivamente attività giudiziaria e mai di consulente" e che gli incarichi ottenuti dagli ospedali dell'area nord di Milano, sono stati "a spese esclusive" della compagnia assicurativa dell'Asst. La figlia del presidente Fontana ci tiene inoltre a precisare che le aree di competenza per l'Asst Nord Milano non sono state ampliate ma soltanto rimodulate.

A parlare della vicenda è oggi anche Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Davide Milosa, nel quale si specifica che la storia non ha ad oggi alcuna rilevanza penale. Dagli atti dell’ospedale Sacco e dell’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Milano nord che comprende gli ospedali di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni emergono tre consulenze affidate all ’avvocato Maria Cristina Fontana: