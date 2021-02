"Maria Elena Boschi ha litigato con Renzi e stava per uscire da Italia Viva"

Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera dedica oggi un retroscena a Maria Elena Boschi, indicata a più riprese come ministra del Conte-Ter sostenendo che la presidente dei deputati di Italia Viva non avrebbe voluto questa crisi del governo Conte:

Intendiamoci: Meb non l’avrebbe voluta, questa crisi. O meglio: non l’avrebbe voluta così. Se l’immaginava meno contorta, sporca, pericolosa. L’idea era: un rimpastino, mi prendo un bel ministero, salgo al Quirinale, giuro, e via si prosegue.

Tanto che, e questo ha del clamoroso, Meb ha litigato con Matteo Renzi e stava per mollare il partito:

All’inizio Renzi era sembrato persino d’accordo; solo che poi quando Renzi parte non lo fermi, vincere non lo diverte, gli piace stravincere, in baruffa si esalta, e allora la crisi è precipitata nel buio più fitto. E lei, con Matteo, ci ha litigato. Di brutto. Se le sono proprio dette. Ad un certo punto è circolata pure la notizia che Meb fosse così arrabbiata da valutare l’uscita dal partito, mollava la guida del gruppo qui alla Camera e se ne andava con i «responsabili».

Ma poi tutto è rientrato:

Mezza Italia viva è entrata subito nel panico. D’altra parte il partitoèinchiodato nei sondaggi al 2,5% e molti parlamentari confessano di osservare ormai con preoccupazione crescente le mosse del capo: non capiscono mai cos’abbia di preciso in mente, e le sue rassicurazioni — «Fidatevi di me. Non vi fidate di me? Come sarebbe?» — hanno il suono di un mantra lugubre.

Meb, alla fine, ha dovuto dettare una dichiarazione all’Ansa, con formulazione furbesca: "Resto con Iv. Notizia assurda da non poter nemmeno essere smentita".

EDIT ore 9,13: Maria Elena Boschi fa sapere di avere zero voglia di diventare ministra. Sarà vero?