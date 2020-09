Maria Paola Gaglione: "Con Ciro era felice, volevano diventare una famiglia normale"

Maria Paola Gaglione, 18 anni compiuti a luglio, e Ciro, 22 anni e qualche piccolo precedente per spaccio, si erano conosciuti in quell'inferno ai margini della società che è il Parco Verde di Caivano (Napoli). Il loro amore e la vita di lei sono stati interrotti nel più brutale dei modi. Avevano dovuto subire sin da subito l’opposizione della famiglia di lei. Il loro amore, mai accettato dai Gaglione, è finito tragicamente, nella notte tra venerdì e sabato, nelle campagne di Acerra: Maria Paola, in fuga con Ciro sullo scooter, è caduta sbattendo la testa contro una colonnina di cemento per l’irrigazione dei campi.

A determinare l’incidente, secondo le prime indagini dei carabinieri, il 30enne Michele Antonio Gaglione, fratello della vittima, al termine di un inseguimento: è stato arrestato.

Maria Paola Gaglione: il ricordo di chi la conosceva al Parco Verde

Al Parco Verde è una domenica come tante. Le piazze di spaccio - racconta oggi il Mattino - sono in discreta attività. "Angelica e Jennifer meno di quarant’anni in due, capelli neri corvini, il “muso” all’insù come in un eterno selfie, sbirciano la faccia straniera e scuotono la testa a significare un «e mo’ che vuoi?». Le chiediamo di Maria Paola Gaglione". Le due si guardano e si parlano con gli occhi, poi una delle due dice:

«Che vuoi che ti dica? Nel rione la conoscevano tutti, perché era molto bella, che qui è un valore aggiunto, se non quello principale per scappare via da questo posto di m..., dove al massimo per costrizione sociale, puoi mettere su famiglia con uno spacciatore, un rapinatore o un camorrista. Una vita infame dalla quale, secondo me, Maria Paola voleva scappare, come vogliano fare un po’ tutte noi».

Della relazione con Ciro sapevano tutti: "E che è uno scandalo? Si volevano bene, anche se hanno avuto momenti di crisi, con periodi di reciproco allontanamento ma anche di grandi e appassionati ritorni. Per quello che so, lei era felice, soprattutto da quando Ciro aveva trovato un lavoro stabile e per questo progettavano di diventare una famiglia normale. Tutto questo è stato cancellato dalla follia del fratello, a cui Maria Paola era anche molto legata e per questo soffriva moltissimo per sue incomprensioni".

"Quando le chiedevo se era felice, si illuminava"

Un amico di infanzia di Maria Paola la ricorda così:"Ci conoscevamo da bambini. Abbiamo fatto le scuole insieme e quando veniva a casa dei genitori si fermava a parlare con me"

Mi diceva che con Ciro erano più i giorni felici che quelli bui, a causa della condizione del suo partner. Faceva progetti e si illuminava quando pensava magari ad un suo negozio di abbigliamento, o quando mi diceva che poteva fare anche l’influencer e far diventare questo posto un poco più accettabile. Negli ultimi tempi mi è sembrata essere senza energia. Mi diceva in dialetto: “Le discussioni a casa mia, per la mia storia con Ciro, mi uccidono. Mi fanno sentire come una pianta a cui viene tolta l’acqua. E quando le chiedevo se era felice, si illuminava di nuovo e ridendo mi diceva un sì che non finiva mai”». Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nessuno tra i giovani a Caivano ha nulla da dire sulle sue scelte affettive, mentre "quelli invece più in avanti con gli anni che vivono qui, sanno che persino la camorra del Parco Verde è omofoba, e vieta le coppie omossessuali".