Marijuana, birra e soldi a chi si vaccina: gli "incentivi" Usa per raggiungere l'immunità

Da Chicago a New York, negli Stati Uniti sono diverse le iniziative per convincere i cittadini riluttanti a sottoporsi alla vaccinazione: in Alaska le cliniche hanno addirittura messo in palio dei premi

Ogni Paese è al momento alle prese con il proprio piano vaccinale ed ognuno sceglie la propria strategia. Ma se in alcuni Stati, come ad esempio Israele e Gran Bretagna, gli effetti dei vaccini iniziano a vedersi, ci sono altri luoghi dove la situazione è ancora drammatica. Uno di questi sono gli Stati Uniti, dove in alcune zone sono stati adottati degli ''incentivi'' a dir poco particolare per convincere le persone riluttanti alla vaccinazione a sottoporsi alla terapia contro il covid.

Coma racconta il Chicago Tribune, ci sono ''regali'' di ogni tipo: dalla marijuana alle ciambelle, passando per la birra. Ma non finisce qui: a Chicago c'è chi offre 50 dollari a chi convince qualcuno a sottoporsi al vaccino, mentre in West Virginia, le autorità danno un buono risparmio da cento dollari ai giovani che decidono di sottoporsi al vaccino contro il coronavirus.

Iniziative simile avvengono anche a New York e Washington: viene offerta cannabis a chi si vaccina oppure una birra gratis. In Alaska, dove si registra una delle percentuali di la partecipazione alla vaccinazione più bassa di tutti gli States, 15 cliniche hanno addirittura messo in palio dei ''ricchi'' premi come biglietti aerei o buoni da 500 dollari.

L'obiettivo di queste strategie? Far vaccinare più persone possibile e raggiungere quell'immunità di gregge che permetterebbe non soltanto di bloccare l'aggravarsi della pandemia, ma anche di pensare ad una vera ripartenza ed un ritorno alla normalità.