Marito e moglie malati di covid muoiono a poche ore l’uno dall’altro dopo 65 anni insieme

Stavano insieme da 65 anni. Una vita trascorsa mano nella mano, fino alla fine. Che però li ha voluti divisi. Entrambi malati di Covid-19, l’ambulanza è venuta a prendere prima Graziella per portarla al Niguarda, poi lui per ricoverarlo al San Carlo. Ugo Clima e Graziella Aloni, coppia milanese di 89 anni, si sono spenti due giorni fa, a poche ore l’uno dall’altra.

La loro storia è stata raccontata dall’edizione milanese del Corriere della Sera. Uno dei figli ha ricordato come si sono conosciuti, che vita hanno avuto, come vivessero l’uno per l’altra, comunque innamorati e battaglieri.

Ugo Clima e Graziella Aloni, una vita insieme

Il primo incontro sul tram che ogni giorno li portava in centro, nella scuola dove entrambi giovanissimi lavoravano, lei maestra elementare mentre lui “sorvegliava controvoglia i bambini all’entrata e alla ricreazione”. Fu lui a fare il primo passo, poi nel 1957 il matrimonio, nonostante il parroco avesse messo in guardia Graziella da quello “scapestrato” di Ugo, che poi fece carriera arrivando a rilevare a 29 anni la Mercurio Misura, un’istituto di formazione e ricerche che esiste anche oggi.

Hanno avuto quattro figli: uno solo di loro vive a Milano, gli altri sono a Parigi, Roma e Bruxelles. Ma la famiglia si riuniva sempre nel buen retiro sulle colline vicino Parma. L’ultima volta a metà ottobre. Ugo ricordò un passaggio de La luna e i falò di Cesare Pavese: “Un paese ci vuole (…) un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti!”.