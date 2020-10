Ma la mascherina in tv va usata o no? Il dubbio serpeggia a "Piazza Pulita"

"Perché non avete la mascherina?". Francesco Borgonovo, giornalista de La Verità, spiazza tutti e si presenta a "Piazza Pulita", su La7, con indosso la sua KN95. "Sono qui, ho la mascherina e mi stupisco che voi non l’abbiate" esordisce il giornalista durante l'ultima puntata del talk condotto da Corrado Formigli. Ma la mascherina in tv va portata o no? Gli altri presenti protestano: "Siamo distanziati quasi tre metri. Non venire a dire a me di indossare la mascherina" dice la giornalista del Tg1 Tiziana Ferrario.

"State violando la legge": a Piazza Pulita Borgonovo riprende gli altri ospiti

Ma all’interno dello studio qualche dubbio inizia a serpeggiare: "State violando la legge" sentenzia Borgonovo. "Nel decreto c'è scritto che devi portare la mascherina in tutti i luoghi chiusi, anche in casa con gli amici".

Una provocazione? Forse. Anche Formigli riconosce però che la legge non è poi così chiara. "So dove vuoi andare a parare. Molto probabilmente, io penso che in questo decreto del presidente del Consiglio ci siano una serie di buchi e di vuoti legislativi, che dovranno essere colmati. Perché altrimenti non puoi fare una piece teatrale... Si crea una situazione che porterebbe alla chiusura".

"Io penso che dentro questo studio televisivo dove facciamo un tampone a settimana, le distanze sono rispettate, le sanificazioni fatte, non ci sia alcun bisogno in questo momento di indossare le mascherine. Poi se vogliono venirci a fare la multa, ma ci troviamo secondo me in una situazione ridicola che Borgonovo in qualche maniera segnala".

(Video embed da La7)