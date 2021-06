Legittima la sospensione di un lavoratore senza mascherina

Secondo il giudice "il datore di lavoro è tenuto per legge a tutelare la salute dei propri lavoratori e ad adottare a tale fine tutte le misure necessarie"

È legittimo sospendere dalle proprie mansioni un lavoratore che rifiuta di indossare la mascherina. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Venezia Barbara Bortot in una sentenza del 4 giugno scorso resa nota dallo Studio Cataldi.

L'uomo, operatore ecologico, era stato sospeso per tre giorni per essersi presentato il 24 agosto 2020 durante la riunione della 'Divisione Servizi Cimiteriali' senza la 'chirurgica' distribuita dall'azienda invocando "non meglio precisati principi costituzionali". All'uomo era anche stato contestato il fatto "di avere istigato gli altri lavoratori a seguire il suo esempio".

Secondo il giudice "il datore di lavoro è tenuto per legge a tutelare la salute dei propri lavoratori e ad adottare a tale fine tutte le misure necessarie." e l'imposizione ai lavoratori della mascherina risponde al preciso dovere datoriale di tutelare al meglio i propri dipendenti.

"Poco credibile" viene definita la giustificazione del lavoratore che si era richiamato al "caldo eccessivo". Il giudice ricorda peraltro la prescrizione del Codice Disciplinare in base alla quale se un lavoratore "non ottempera alle disposizioni di legge e/o aziendali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza, verra' irrogata la sanzione dal rimprovero verbale fino a dieci giorni di sospensione"