"Le mascherine Ffp2 proteggono meglio contro le varianti del virus, potrebbero diventare obbligatorie sui bus"

Il Mattino racconta oggi che secondo il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Agostino Miozzo con il diffondersi di nuove varianti del virus, più contagiose, sarebbe importante proteggersi con un dispositivo dalla maggiore capacità filtrante. In particolare con le mascherine fp2: "È evidente che le Ffp2 hanno una capacità di filtraggio maggiore rispetto alle mascherine chirurgiche o di comunità (le mascherine di stoffa ndr). Per cui potrebbe avere un senso renderle obbligatorie a bordo degli autobus o all’interno di locali chiusi, ma c’è un problema di fornitura oltre che di costo".

L’ipotesi di rendere obbligatorie le Ffp2 a oggi non è stata ancora esaminata nelle riunioni del Cts ma Miozzo non nega il tema esista, secondo quanto racconta il quotidiano. Soprattutto in altri paesi, visto che gli esperti dell’istituto Pasteur di Lille, in Francia, che la settimana scorsa hanno aperto il dibattito sull’opportunità di rendere obbligatoria la mascherina Ffp2 contro le varianti del Sars-Cov-2.

Una discussione che se nel Paese non ha portato a nuove decisioni, le ha invece prodotte altrove. In Austria e nel land della Baviera ad esempio, hanno scelto di imporre l’uso di queste mascherine con un maggiore potere di filtraggio negli ambienti chiusi e a bordo dei mezzi pubblici. Una posizione, al momento non sostenuta da evidenze scientifiche ma basata sul buon senso, su cui starebbe riflettendo anche il governo degli Stati Uniti. Il neo-presidente Joe Biden in effetti, più volte, anche durante le manifestazioni ufficiali di insediamento, ha mostrato di preferire il dispositivo recante la dicitura KN95 equivalente alle “nostre” Ffp2.

Ma lo scoglio del prezzo e della difficile reperibilità delle mascherine avrebbe frenato la sua intenzione di imporla negli Stati americani.