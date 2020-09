Dovremo mettere per sempre le mascherine?

Le mascherine potrebbero far parte della nostra quotidianità anche dopo la diffusione del vaccino contro la Covid-19. A confermarlo sono diversi scienziati americani che sono convinti che la mascherina resti il miglior modo per proteggersi dal virus. Anche migliore del vaccino quando verrà rilasciato. In realtà, secondo gli esperti, il vaccino anche nella sua migliore composizione sarà efficace al 70%. Una percentuale anche superiore al vaccino anti-influenzale ma che comunque lascia scoperte delle persone. Tre persone vaccinate su dieci saranno comunque esposte al virus. Per proteggere loro, secondo gli esperti, la mascherina dovrà continuare a essere indossata. Se c'è chi come Anthony Fauci, l'esperto della Casa Bianca per l'emergenza Coronavirus, ritiene che riusciremo a tornare alla normalità a fine 2021, ci sono altri esperti che sono convinti che la mascherina dovrà essere utilizzata per sempre.

Gli esperti americani

Fauci ha dichiarato a Business Insider che “una combinazione di un vaccino efficace e l'adesione a determinati principi di salute pubblica ci porterà al punto in cui vogliamo essere, alla fine del 2021. Non ho mai detto solo il vaccino. Non dovremmo mai abbandonare le misure di sanità pubblica. E l'intensità delle misure di salute pubblica dipenderà dal livello di infezione nella comunità. Se c'è poca o nessuna diffusione della Covid-19 in una determinata comunità, allora, insieme al vaccino, potremmo scegliere se riunirci con le persone in sicurezza con una maschera o senza”. Invece il dottor Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, mercoledì ha dichiarato durante la testimonianza davanti alla sottocommissione per gli stanziamenti del Senato per il lavoro, la salute e i servizi umani, l'istruzione e le agenzie correlate che le mascherine potrebbero essere più efficaci del vaccino stesso. “Abbiamo chiare prove scientifiche che funzionano, e sono la nostra migliore difesa. Potrei anche arrivare a dire che le mascherine per il viso siano più sicure per proteggerci dalla Covid rispetto a un vaccino”. Inoltre, secondo una ricerca pubblicata sull'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine a giugno è stato scoperto che nei posti dove viene utilizzata con maggiore frequenza la mascherina il Coronavirus ha avuto degli effetti meno nefasti e vengano citati posti come Hong Kong, Cambogia, Vietnam, Singapore e Thailandia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mascherine per sempre

C'è addirittura chi si spinge oltre come il dottor William Schaffner, specialista in malattie infettive e professore presso la Vanderbilt University School of Medicine, che a Yahoo Life ha dichiarato: “La maggior parte di noi pensa che un vaccino contro la Covid-19 sarà un buon vaccino, ma non perfetto. Ciò significa che l'unico modo in cui possiamo essere protetti e in cui possiamo proteggere gli altri è continuare a indossare mascherine”. Della stessa idea è Amesh A. Adalja, ricercatore senior presso il Johns Hopkins Center for Health Security. “Un vaccino Covid-19 probabilmente non fornirà immunità sterilizzante come fa il vaccino contro il morbillo. Avremo ancora bisogno di adottare misure protettive per un certo periodo di tempo, potenzialmente fino a quando non verrà sviluppato un vaccino di seconda generazione”. Un'idea concorde tra gli studiosi che ritengono inoltre che l'utilizzo della mascherina potrebbe allontanare la diffusione anche di altri virus in futuro.