Si masturba di fronte ai bambini che giocano: donna chiama la polizia e lo fa arrestare

Si stava masturbando vicino alle fontanelle dove giocavano alcuni bambini quando una donna l'ha visto e segnalato alla polizia. Protagonista dell'episodio, accaduto in piazza Gae Aulenti, a Milano, poco prima delle 18 di domenica 16 agosto, un uomo italiano di 31 anni che è stato fermato dagli agenti e arrestato.

Il 31enne - con precedenti per pedopornografia e atti sessuali con minorenni - è stato visto masturbarsi davanti a diversi bambini da una testimone, che ha prontamente allertato gli agenti della polizia di Stato.

Fermato da una volante, l'uomo aveva sullo smartphone alcune chat con minori e per questo è stato denunciato per adescamento di minorenni. Dopo l'arresto, dovrà inoltre rispondere di atti osceni in luogo pubblico.