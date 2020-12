La sposa scopre di essere positiva il giorno delle nozze: matrimonio con tuta, mascherina, guanti e visiera

Il giorno del suo matrimonio una sposa indiana ha scoperto di essere positiva al coronavirus. Per non rinunciare alle nozze, la donna e il fidanzato hanno deciso di sposarsi ugualmente “in sicurezza”.

La coppia si è sposata domenica al Kelwara Covid Center di Bara, nel distretto di Shahbad nel Rajasthan indossando tute, guanti, mascherine e visiere protettive, oltre agli ornamenti rituali. Il video della cerimonia è diventato ben presto virale sui social media.

Alla cerimonia ha partecipato soltanto un’altra persona (a debita distanza) oltre all’officiante, in ossequio ai protocolli anti-Covid in vigore in India. Gli sposi hanno avuto il permesso delle autorità sanitarie locali per sposarsi.

#WATCH Rajasthan: A couple gets married at Kelwara Covid Centre in Bara, Shahbad wearing PPE kits as bride's #COVID19 report came positive on the wedding day.



The marriage ceremony was conducted following the govt's Covid protocols. pic.twitter.com/6cSPrJzWjR