Matteo Bassetti e la fatwa del basilico

Ieri Matteo Bassetti ha annunciato che a fine pandemia lascerà Genova perché è "schifato" dalle critiche: "Ho ricevuto attacchi da tutti. Manca solo che mi critichino per il colore dei calzini". Oggi Selvaggia Lucarelli commenta sul Fatto Quotidiano la sua uscita in quella che definisce la fatwa del basilico:

Non capisco proprio perché i genovesi non si fidino di Bassetti. Io quando l’ho visto in tv con i libri della Rolex sullo sfondo mi sono sentita confortata, rassicurata dalla scienza. Ho capito che lui avrebbe calcolato i tempi della seconda ondata consultando il quadrante del Daytona. Che sarebbe andato tutto bene. Che c’e ra da fidarsi. Anche quando si è difeso dalle accuse di aver fatto pubblicità alle cravatte con la motivazione “Ho fatto pubblicità a un’azienda che ha donato 10 000 euro al San Martino!”, aveva ragione lui. Se Fiat dona 100 000 euro al San Martino lui si fa fotografare nella corsia del reparto Covid su una Mini Cooper, è aziendalista.