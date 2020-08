Morto Matteo Losa, lo scrittore sorridente che combatteva il cancro "a colpi" di fiabe

"La malattia come la guerra non si vince con la disperazione, ma con la speranza. E niente infonde più speranza di una fiaba". Sulla copertina del suo libro c'è la frase che forse meglio di tutte racconta la vita, il modo di intendere l'esistenza di Matteo Losa. E Matteo, con le sue fiabe, con i suoi sorrisi, è riuscito davvero in un miracolo doppio: regalare speranza a se stesso e combattere la disperazione degli altri, di tutti gli altri che si sono trovati a combattere la sua battaglia. Il terzo miracolo invece lo compiranno proprio le sue fiabe continuando a regalare speranza adesso che lui purtroppo non c'è più.

Perché Matteo Losa, giornalista e fotografo 37enne di Inveruno (Milano), se n'è andato giovedì mattina. Alla fine il cancro ha vinto, ma di sicuro non sarà riuscito a spegnere quel sorriso che negli ultimi anni lo ha accompagnato in giro per la Lombardia a raccontare la sua storia. Che è la storia di un uomo, di un ragazzo, che ha trovato davanti a sé un nemico gigante, spaventoso e ha scoperto la forza di combatterlo a colpi di racconti, di fiabe.

Tre anni fa Matteo quelle fiabe le aveva raccolte nel libro "Piccole fiabe per grandi guerrieri", che rientrava nella sua campagna "#FiabeControilCancro", un progetto di raccolta fondi per raccontare la malattia con parole diverse e in forma illustrata. I racconti, i disegni adesso resteranno qui a continuare il lavoro di Matteo, che sulla sua pagina Facebook ha lasciato una sorta di ultimo testamento.

"La vita di ognuno è piena di spine: certo, non si soffre di meno a condividerle con gli altri fiori, ma almeno non si soffre più da soli. Io ora sono luce - il suo addio -. Siatelo sempre anche voi". E il messaggio a guardare il profilo social del 37enne sembra essere arrivato forte e chiaro. Nelle decina, centinaia di messaggi che affollano la bacheca ci sono tante fotografie: in tutte Matteo sorride. E sorride chiunque sia accanto a lui.