Matteo, il più bravo d'Italia al test per Medicina: "Ma non sono un secchione, studiavo 3 ore al giorno"

Con l'incredibile punteggio di 88,5/90, il 19enne padovano Matteo Paradiso è risultato il migliore in Italia nella prova di ammissione al corso di laurea a numero programmato di Medicina. Dietro lui ben 66.637 candidati. "Io ho subito capito di aver fatto bene, ma non avrei mai pensato a un simile risultato", ammette il ragazzo in un'intervista al Corriere della Sera. Ha risposto correttamente a 59 domande su 60, lasciandone una in bianco ("Era sulle opere di Sigmund Freud: non essendo sicuro ho preferito saltarla").

Diplomato con 100 e lode al liceo scientifico "Curiel" di Padova, Paradiso ha scelto di iscriversi a Medicina (pur essendo rimasto indeciso fino all'ultimo tra quella e Fisica). Una decisione influenzata sia dalla madre professoressa di scienze che gli ha trasmesso "la passione per il corpo umano e la ricerca" sia soprattutto "l'emergenza coronavirus che abbiamo e stiamo attraversando: vedendo medici e infermieri all'opera senza sosta viene davvero voglia di dare anche il proprio contributo".

Matteo Paradiso, primo in Italia nel test d'ammissione a Medicina

Anche la fidanzata Giulia, con la quale si è preparato tutta l'estate, ha superato il test per Medicina. Sul suo futuro però Matteo non ha ancora le idee chiarissime: "Ho sei anni di tempo per pensarci, spero solo di non ritrovarmi all'ultimo come la scelta dell'università".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La preside e le sue insegnanti lo definiscono "un ragazzo splendido, con un'intelligenza fuori dal comune ma anche molto simpatico e di una modestia unica visto che quasi non pensava di riuscire a passare il test di Medicina". Perché Matteo non è proprio quello che si può definire un secchione. "Quante ore dedicavo allo studio alle superiori? Due o tre al giorno, non di più. Guardate che ho molti amici e mi piacere uscire con loro e con la mia ragazza, scrivetelo che altrimenti poi la gente che pensa che io sia un 'topo di biblioteca'".