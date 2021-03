Il medico che rinuncia alla pensione e dopo 7 mesi di ricovero per Covid torna in corsia

Annibale Cassano è un medico di 67 anni: un anno fa è stato contagiato dal coronavirus in ospedale e dopo sette mesi e mezzo di ricovero e tre giorni di coma avrebbe potuto fermarsi e andare in pensione, ma ha deciso di tornare in corsia firmando un contratto di altri tre anni con l'Asl di Taranto in modo da mettere a disposizione la sua esperienza e continuare a dare il suo contributo nella battaglia contro il coronavirus.

Il suo impegno è utile anche per liberare forze impiegate nei reparti dove sono ricoverati i malati Covid, che Annibale ha curato fino a che non è stato male.

"Ho lavorato nei primi dieci anni della mia carriera nella clinica medica dell'unità pancreas del Sant'Orsola di Bologna - racconta a La Repubblica -. C'erano le prime macchine per l'ecografia e acquisii tanta esperienza che poi ho potato qui a Castellaneta. Ora continuo a fare questo". "In ospedale - aggiunge - mi hanno dato un ambulatorio e faccio ecografie ai pazienti interni, non Covid, alla struttura".