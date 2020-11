Il medico che manda a quel paese i negazionisti con una foto 

Una frase eloquente, comprensibile anche se scritta in dialetto abruzzese: in questo modo un medico di Giulianova, Gabriele Congedo, ha voluto sfidare i negazionisti del Covid. La foto, pubblicata sul suo profilo Facebook, ha immediatamente suscitato un'ondata di like e commenti.

Il medico, che lavora attualmente nei due reparti Covid allestiti nel padiglione ovest dell’ospedale di Giulianova, in provincia di Teramo, ha raccontato al Gazzettino il motivo di questo messaggio, tutt'altro che velato, a chi sostiene che l'emergenza coronavirus sia tutta una farsa: ''Io sono un dipendente della Piccola Opera Charitas dove il virus non ci ha risparmiati, ora sto svolgendo dei corsi di specializzazione in Geriatria all’Aquila e da lì mi hanno mandato a lavorare nei reparti Covid di Giulianova".

"E qui ogni giorno sto accanto alla gente che soffre, che chiede aiuto, che fa fatica a respirare, che magari migliora e poi il giorno dopo sta ancora peggio, so cosa significa la sofferenza da Covid e non posso tollerare chi si prende gioco di questa terribile pandemia. Ho espresso il mio pensiero - conclude il medico - se vogliamo, in maniera clamorosa, ma me ne assumo tutta la responsabilità e lo rifarei da capo''.