Meloni: ''Imagine di John Lennon è l'inno dell'omologazione mondialista"

Imagine di John Lennon è "l’inno dell’omologazione mondialista". Ospite di "In Onda", su La7, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dice la sua anche sul celebre brano pubblicato dall’ex Beatles nel 1971. Lo farebbe cantare a sua figlia? "Non è una canzone il cui testo mi appassiona - spiega Meloni - io francamente sto da un’altra parte. Poi sarebbe una bellissima canzone se uno non conoscesse il testo".

"Niente religioni, niente confini... è l'inno dell'omologazione mondialista" afferma l'ex ministro. "Io credo che l’identità sia tutto quello che abbiamo, senza siamo solo ottimi consumatori per me multinazionali che ci devono vendere lo stesso prodotto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video da La7