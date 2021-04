Messa di Pasqua senza distanze e mascherine: prete finisce in manette

Ha celebrato la messa pasquale con decine di fedeli ammassati, senza rispettare le misure anti-covid, una tra tutte quella di indossare la mascherina. Un caso avvenuto in una chiesa di Parigi, in Francia, che ha portato all'arresto del prete e di un'altra persona. A denunciare l'accaduto sono stati alcuni fedeli, che hanno ripresto la messa con il cellulare e inviato le immagini al quotidiano Le Parisien. Adesso i due arrestati rischiano pesanti sanzioni, anche dalla Curia, oltre che dalla Procura parigina.

Il caso sta provocando aspre polemiche in Francia, con diversi fedeli che reclamano il rispetto per le tradizioni, e una parte consistente dell'opinione pubblica che contesta l'atteggiamento di diversi religiosi durante la pandemia. Del resto, pare che il mancato rispetto dei protocolli anti-Covid nelle chiese non sia così raro: anche a Reims sono in corso delle indagini per una messa pasquale un po' troppo affollata e senza mascherine.

Il caso di Parigi riguarda la chiesa Saint-Eugène-Sainte-Cécile, dove tra sabato e domenica si è svolta la rituale messa in latino dalla durata di 4 ore. Nel video girato da un fedele si vedono sacerdoti, senza maschere e molto vicini gli uni agli altri, che danno l'ostia direttamente in bocca ai fedeli. Molti dei credenti erano visibilmente anziani.

La reazione della Procura non si è fatta attendere e sono scattate le manette per i due uomini, accusati di "aver deliberatamente messo in pericolo la vita degli altri", di "non indossare una maschera" e "aver radunato più di sei persone senza rispettare il distanziamento sociale".. Anche la diocesi di Parigi ha avviato un'indagine interna, annunciando l'apertura di un procedimento canonico nei confronti del parroco della parrocchia interessata.