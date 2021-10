Meteorite sfonda il tetto e piomba sul suo letto mentre dorme

Ruth Hamilton dormiva come un ghiro nella sua casa a Golden, cittadina del Canada occidentale, quando un'improvvisa esplosione l'ha svegliata di soprassalto. Il cane abbaiava a più non posso. E' saltata su e ha acceso la luce: solo allora si è resa conto che il soffitto era sventrato da un buco. L'orologio segnava le 23.35. Dapprima ha pensato che un albero si fosse abbattuto sulla sua abitazione, ma di alberi non si vedeva nemmeno l'ombra. Ha afferrato il telefono per chiamare il 911; e proprio mentre stava parlando con l'operatore, ha notato lo strano oggetto: largo, grigio, di carbone, sorprendentemente piazzato in mezzo ai suoi due cuscini a fiori. "Oh, caspita! C'è una pietra nel mio letto!"

La pietra, in realtà, era un meteorite, come avrebbe appreso successivamente. Un meteorite di oltre 1 kg che aveva mancato di un soffio la sua testa, lasciandole una coltre di detriti sulla faccia. Dopo la chiamata al numero di emergenza, un poliziotto è accorso e ha subito ipotizzato che la pietra potesse derivare da un'esplosione causata dai lavori in corso nella vicina autostrada. Ma gli operai non avevano prodotto alcuna esplosione quella sera. Allora l'agente ha dovuto fare i conti con l'impensabile: "Credo che abbia un meteorite nel suo letto".

Inutile a dirsi: Ruth Hamilton non ha chiuso più occhio quella notte ed è rimasta seduta sulla sedia a sorseggiare tè mentre la strana roccia se ne stava tra i cuscini e le lenzuola. Nei giorni seguenti si è rivolta ai ricercatori dell'università dell'Ontario Occidentale dove il professor Peter Brown ha confermato l'assurdo sospetto: la pietra caduta dal cielo era davvero un frammento di asteoride.

Ogni ora cadono sulla Terra meteoriti

La caduta di meteoriti, in realtà, è un evento tutt'altro che infrequente. Anzi, si può dire che - letteralmente - piovano sulla Terra a ogni ora del giorno. Quando sono abbastanza grandi, sopravvivono al viaggio attraverso l'atmosfera terrestre e atterrano, diventando - per l'appunto - meteoriti. Molti li raccolgono, altri addirittura li vendono su eBay. A febbraio Christie's ha tenuto un'asta da record di meteoriti rari, raccogliendo oltre 4 milioni di dollari. La possibilità, tuttavia, che un meteorite sfondi il tetto di una casa per piombare sul letto di una persona è di una su cento miliardi, come ha spiegato il professor Brown.

Nondimeno è accaduto: nel 1982, ad esempio, un meteorite di quasi 3 kg si è schiantato contro una casa a Wethersfield, nel Connecticut, squarciando i soffitti del secondo e primo piano, rotolando nel soggiorno e rimbalzando, attarverso una porta, nella sala da pranzo. Nel 2020 un altro 'regalo' dallo spazio ha sventrato il tetto della casa di un fabbricante di bare indonesiano.

In Canada hanno visto palle di fuoco nel cielo

Nella notte in cui in cui il meteorite è arrivato sul letto della signora Hamilton, nella città di Golden - centro di 3.700 anime a est di Vancouver, nella Colomba Britannica - in molti hanno udito due forti esplosioni e visto all'orizzonte qualcosa di simile a palle di fuoco. Alcuni hanno ripreso il fenomeno in video ma non è stata data alcuna spiegazione. Certo è, invece, che la donna in questione si ritiene graziata dal cielo. "Mi è successo tutto questo e non ho nemmeno un graffio." L'interessata ha già fatto sapere di voler conservare il meteorite, quando gli scienziati avranno terminato di esaminarlo. "Le mie nipotine potranno ben dire che la loro nonna è stata quasi uccisa nel suo letto da un meteorite".