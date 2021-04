Il meteorite ripreso (per caso) in diretta tv

Una luce improvvisa nel buio della notte, poi il cielo che si ''incendia'' per alcuni istanti, prima di tornare nell'oscurità. Il passaggio di un meteorite sulla Florida, negli Stati Uniti, è stato ripreso, per puro caso, dal giornalista della Cbs News Jay O'Brien, che stava effettuando una diretta televisiva. Il reporter statunitense ha postato l'incredibile video sul suo profilo Twitter.

WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.



Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h