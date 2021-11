Travestito da Joker accoltella i passeggeri e dà fuoco al vagone: panico in metropolitana

Un uomo armato di coltello e travestito come il Joker di Batman ha attaccato i passeggeri in un treno della linea Keio della metropolitana di Tokyo, ferendo 17 persone, e poi ha tentato di dar fuoco alla carrozza. Secondo quanto riferiscono i media nipponici, tre feriti sono in condizioni critiche. La televisione pubblica NHK ha riferito che un 24enne è stato arrestato dalla polizia per l'attacco. Il giovane avrebbe dichiarato dopo l'arresto: "Volevo uccidere qualcuno per morire giustiziato".

Secondo la ricostruzione della polizia, l'attacco sarebbe avvenuto presso la stazione di Kokuryo della linea Keio. L'uomo dapprima ha preso a pugnalare i passeggeri, poi ha sparso della benzina dando fuoco alla carrozza del treno. Il treno, diretto alla grande stazione di Shinjuku, non avrebbe dovuto fermarsi a Kokuryo, ma lo ha fatto perché qualcuno ha azionato il freno d'emergenza. Le immagini riprese coi telefonini dentro il treno mostrano i passeggeri in fuga in pieno panico, mentre va a fuoco una carrozza.

Un testimone ha detto al quotidiano Yomiuri che credeva che si trattasse di uno "spettacolo di Halloween" fino a quando non ha visto un uomo che camminava verso di lui "sventolando lentamente un lungo coltello".

Nel video di seguito immagini forti, sconsigliate a un pubblico sensibile