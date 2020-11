Il primario che scrive ai negazionisti del Covid: "No, non è tutto vuoto. Vi porto con me in reparto"

"No no, è tutto vuoto". E per chi non ci crede "la TourinGrio organizza da domani tour guidati in Rianimazione e nei reparti Covid". Lo scrive su facebook Michele Grio, primario della rianimazione di Rivoli (Torino) che in un post (ovviaemente ironico) si rivolge direttamente ai negazionisti del virus. "Ho fatto sdraiare i miei medici ed i miei infermieri giusto per fare le foto, le buste le indossiamo per la cellulite ed il ca**o ci gira perchè siamo delle brutte persone.Non dormiamo perchè ormai siamo avanti con l’età e passiamo le giornate seduti mangiando e bevendo" scrive Grio.

Che poi avanza la sua proposta (provocatoria) di portare i negazionisti tra i reparti con i pazienti Covid. "Sarà per me un piacere farvi personalmente da guida e condurvi in un piacevolissimo viaggio in quello che per noi è un girone dantesco, ma per voi giustamente è esagerato. Ah, dimenticavo, io mi bardo con tuta, maschera e calzari, a voi non servono ma tengo libero un letto con ventilatore meccanico e monitoraggio continuo multiparametrico molto invasivo. Nel cesso, perché lo sgabuzzino l’ho già impegnato”. Quindi un ultimo pensiero a chi pensa che il virus sia una farsa: “Non chiedeteci suggerimenti se vi ammalate dopo aver scritto e pensate la qualunque. Coerenza, ci vuole coerenza".

Chi è Michele Grio

Un post scomodo, e ovviamente provocatorio, che però serve a far riflettere e, ci auguriamo, a smuovere qualche coscienza. Grio è direttore della Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Rivoli dal 1° febbraio scorso. Con la nomina a direttore del reparto lo specialista 42enne, romano ma rivolese di adozione, è diventato "il più giovane direttore di una Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione in Piemonte, nonché uno dei primari più giovani in assoluto di tutta la regione". Laureato all'università Sapienza di Roma, dove ha conseguito anche la specializzazione, nella città capitolina Grio ha lavorato in ospedali pubblici (al Policlinico Umberto I come specializzando e al Santo Spirito in Rianimazione) e in alcune cliniche private. Da maggio 2010 è a Rivoli, dove vive con la moglie e i tre figli.