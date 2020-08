Migrante di 16 anni muore nel tentativo di attraversare la Manica e raggiungere il Regno Unito

Il corpo senza vita di un giovane di circa 16 anni è stato trovato questa mattina sulla spiaggia di Sangatte, vicino Calais. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe tentato di attraversare la Manica a bordo di un gommone con l’intento di raggiungere le coste della Gran Bretagna.

La polizia ha scoperto il corpo dopo aver salvato in mare un migrante sudanese della stessa età, che aveva dichiarato di aver perso il suo compagno di viaggio dopo il naufragio del loro gommone. La barca si è capovolta e il suo compagno - la cui identità non è stata ancora accertata - non sapeva nuotare ed è annegato. Il sopravvissuto è stato portato al centro ospedaliero di Calais.

La ministra delegata con incarico alla cittadinanza Marlene Schiappa ha espresso “tristezza immensa” per la morte del giovane in un tweet. “Questo dramma insopportabile ci mobilita ancora di più contro i trafficanti che approfittano della disperazione di essere umani”, ha aggiunto.

Secondo AFP, dal 1 gennaio sono almeno 960 i migranti intercettati dalle autorità francesi dopo aver tentato di attraversare la Manica usando barche improvvisate o a nuoto e spesso tra di loro ci sono dei minori. Sabato ad esempio le autorità hanno salvato 31 migranti, tra cui tre bambini e un neonato di 18 mesi.