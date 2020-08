Migrante positivo in un centro di accoglienza a Milano: struttura sorvegliata

Ore di apprensione al centro d'accoglienza di via Quintiliano 46 a Milano, dove un ragazzo ghanese - che vive proprio nella struttura - sarebbe risultato positivo al coronavirus.

Ad annunciarlo, martedì mattina, è stato Oscar Strano, presidente del consiglio del municipio 4. "Ringrazio le Forze dell’ordine per essere prontamente intervenute nel centro di accoglienza gestito da Angel Service in via Quintiliano 46, zona Salomone. Il centro è presidiato perché, dopo la notizia di un ospite risultato positivo al coronavirus, è montata la protesta dei richiedenti asilo che hanno minacciato di scappare", ha raccontato il politico di Forza Italia sul proprio profilo Facebook.

Il migrante risultato positivo è stato sottoposto a tampone perché a sua volta era entrato in contatto con un contagiato in ambito lavorativo, all'interno dell'azienda dove lavora come magazziniere. Il risultato del tampone è arrivato ieri e l'uomo - asintomatico - è stato subito accompagnato all'hub di Linate dove trascorrerà la quarantena, come fanno sapere dalla prefettura di Milano.

L'esigenza, adesso, è gestire la situazione ed evitare che qualcuno esca dal centro prima di tutti i controlli sanitari del caso. A verificare che la tensione non si alzi eccessivamente ci sono le forze dell'ordine e gli uomini dell'esercito, solitamente impegnati nell'operazione Strade Sicure, del "Raggruppamento Tattico Lombardia e Trentino Alto Adige", che da lunedì sera tengono sotto controllo ingresso e uscita del centro.

"A quanto apprendiamo, gli ospiti e il personale del centro saranno sottoposti al tampone già a partire da oggi, con immediato isolamento - ha proseguito Strano -. Molti ospiti del centro prestano servizio per compagnie di consegna fino a domicilio. È una situazione molto delicata", ha concluso Strano.