L'annuncio shock di Van Damme: "La leucemia è tornata, non ci sono più cure"

La notizia è delle peggiori. Il portiere Miguel Van Damme, 27 anni, del Cercle Brugge in un video su Instagram ha annunciato la leucemia è tornata, per la terza volta. Stavolta i medici gli hanno concesso poco speranze: "Il trattamento non funziona, e ora l'unica cosa che possono fare è tenermi in vita il più a lungo possibile".

Il numero uno da molto tempo combatte una grave forma di leucemia che lo ha costretto al trapianto di midollo osseo. L'incubo ormai sembrava alle spalle, invece è lui stesso su Instagram ad aggiornare tutti i tifosi che lo hanno sostenuto in questi mesi difficili: "Purtroppo, sono di nuovo qui con cattive notizie. Ieri i risultati della biopsia del midollo osseo hanno dimostrato che la leucemia è tornata nel midollo osseo. Ciò significa che il trattamento che sto ricevendo ora non funziona".

Miguel Van Damme, la leucemia è tornata

Le condizioni sono gravi: "Non ci sono altre opzioni ora, perché ho già avuto tutto quello che posso avere. Non ci sono più trattamenti adesso. L'unica cosa che possono fare per me ora è tenermi in vita il più a lungo possibile, finché qualcuno da qualche parte nel mondo non si presenta con un nuovo trattamento. Purtroppo non c'è ancora". Ora lo attendono 4 settimane di chemioterapia, e se il trattamento sarà efficace "potrebbe darmi un po' di tempo" dice il portiere.

Van Damme non molla: "Per quanto tempo posso continuare così, non lo so. Di certo non mi arrenderò. Sarà molto dura, ma continuo a crederci. Non mi arrenderò mai". Da 4 anni circa Miguel ha dovuto smettere di giocare a calcio per affrontare un altro tipo di partita: non ha nessuna intenzione di perderla.

L'incubo di Van Damme ha avuto inizio nell'estate del 2016 quando, in uno dei test fisici svolti prima del ritiro pre-campionato, scoprì di avere la leucemia. Il suo club gli è sempre stato vicino e lo ha supportato in ogni modo e subito dopo la terrificante scoperta gli ha rinnovato il contratto per altre stagioni, e poi glielo ha sempre rinnovato nuovamente. Un anno dopo la orima diagnosi, il ritorno in squadra, dopo aver vinto la malattia, e in una partita di Coppa del Belgio il tanto atteso ritorno in campo. Nel giugno 2019, però, la ricaduta, con il cancro al sangue tornato a colpire spina dorsale e cervello e il susseguente trapianto di midollo osseo. Ma quando il peggio sembrava alle spalle, ecco una nuova ricaduta nel gennaio 2020 e poi di nuovo pochi giorni fa. Forza.