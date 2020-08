Minatore con 30 figli trova pietra rarissima e la vende per 2 milioni di dollari

Un minatore della Tanzania, diventato dal giorno alla notte milionario a giugno dopo aver venduto due pezzi grezzi di tanzanite per 3,4 milioni di dollari, ha venduto un'altra di queste gemme preziose e rarissime per due milioni. La terza pietra scoperta da Saniniu Laizer pesa 6,3 chilogrammi. La sua storia è raccontata dalla BBC.

La tanzanite si trova soltanto nelle miniere del nord della Tanzania e viene usata per creare gioielli. E' una delle gemme più rare del mondo e potrebbe essere completamente esaurita nell'arco dei prossimi 20 anni. Tra le sue sfumature il verde, il rosso, il viola e il blu. Il valore è determinato dalla rarità, dal colore, dalla purezza. Le prime due gemme vendute da Laizer pesavano rispettivamente 9,2 e 5,8 chili. Laizer, un piccolo minatore locale, ha 30 figli e ha dichiarato che i soldi ricevuti verranno utilizzati per costruire una scuola e un ospedale per la sua comunità nel distretto di Simanjiro nella regione di Manyara.

