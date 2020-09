"Mio figlio autistico senza scuola perché mancano i maestri"

Francesco Palese è un padre che lunedì mattina ha visto suo figlio, un bambino autistico di 9 anni, tornare a casa dalla scuola dopo appena mezz’ora. All’istituto Pio La Torre di Torrevecchia ancora non ci sono, come quasi ovunque, gli insegnanti di sostegno. Ha raccontato a Repubblica la sua storia:

Non c’era nessuno disposto ad assistere vostro figlio?

«C’è l’assistente scolastico che lo accompagna al bagno o lo aiuta con il pranzo, ma quest’anno deve dividersi tra due scuole e lunedì non era disponibile alle 8 del mattino. Gli altri insegnanti hanno da fare con le nuove classi. Ma il mio bambino ha diritto a un docente specializzato, non è giusto affidarsi alla generosità di una maestra libera o di un bidello; non è scuola quella, è una soluzione tappabuchi. Sono stanco di vedere mio figlio, insieme ad altri 280mila ragazzi in Italia, trattato peggio di un cane. Sono stanco di scrivere lettere, contattare i giornali, partecipare a sit-in come ieri mattina davanti alla scuola per denunciare la violazione del suo diritto allo studio».

A quante ore di sostegno avrebbe diritto?

«È un bambino che va saputo gestire e va assistito. Io ho chiesto il massimo delle ore, lui beneficia della legge 104 e avrebbe diritto alla copertura per l’intero orario scolastico. Ma sono arrivato al punto di accontentarmi anche di 4 ore al giorno, almeno la mattina». Quando inizierà la scuola per lui? «Ieri il dirigente scolastico, Giulio Silvestro, ci ha comunicato con una nota che l’istituto comprensivo Pio La Torre ha provveduto a effettuare le convocazioni sui nove posti di sostegno della scuola primaria mancanti. I docenti sono stati convocati per domani e ricopriranno l’incarico per 10 giorni».

E poi cosa accadrà?

«La nota del preside recita così: “Presumibilmente dal 24 settembre i docenti saranno nominati direttamente dall’Ufficio scolastico regionale del Lazio”. Non è colpa della scuola, non ce l’ho con loro, anche ieri hanno ribadito che è un istituto inclusivo e accoglie tutti i bambini anche quando l’organico non è al completo, ma la vita scolastica di mio figlio ora è appesa a un avverbio: ‘presumibilmente’».