''Pregate per noi, ci hanno presi in ostaggio'': il messaggio dei missionari Usa rapiti ad Haiti

Un gruppo composto da 17 missionari statunitensi, tra cui tre bambini, è stato rapito ieri da una banda criminale a Haiti, a Titanyen a nord della capitale Port-su- Prince. Una delle persone rapite è riuscita ad inviare un messaggio su WhatsApp proprio mentre il gruppo veniva sequestrato dai rapitori: "Per favore pregate per noi, siamo tenuti in ostaggio, hanno rapito il nostro autista, non so dove ci stanno portando".

Secondo il Washington Post, che ha riportato il testo del messaggio, i missionari rapiti appartengono al gruppo cristiano che ha sede in Ohio "Christian Aid Ministries" che ha diffuso un messaggio ai suoi membri chiedendo di pregare per "gli uomini, le donne ed i bambini" tenuti in ostaggio.

Nel messaggio si spiega che i missionari ed i loro familiari sono stati rapiti mentre tornavano da una visita ad un orfanotrofio. "Il direttore della missione e l'ambasciata americana stanno lavorando per vedere quello che si può fare, pregate che i membri della gang che li ha rapiti trovino il pentimento e la fede in Gesù Cristo", conclude il messaggio. Ad Haiti, che vive un'enorme crisi economica e politica, il numero dei rapimenti è aumentato del 300% dallo scorso luglio. Almeno 628 persone sono state rapite dallo scorso gennaio, 29 delle quali straniere.