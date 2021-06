Tutti i dubbi sulla donna che ha partorito 10 gemelli

Da gravidanza da record a parto dei misteri è un attimo. Avevano fatto tanto parlare di loro e di quella incredibile avventura che li avrebbe portati a diventare, in un colpo solo, genitori di 10 figli. Tebogo Tsotetsi e Gosiame Sithole sembravano una coppia solida e perfetta. Ritratti orgogliosi sul divano di casa, lei con un grande pancione, mentre annunciavano che sarebbero diventati genitori di 10 gemelli. Una gravidanza e un parto record che li aveva portati nel breve ad essere su tutti i giornali del mondo. Adesso invece quella che sembrava un evento lieto è avvolto nel mistero più assoluto e va avanti a colpi di comunicati stampa e risposte video.

Il padre ha detto di non aver mai visto i figli

Il padre, Tebogo Tsotetsi, ha sostenuto di non aver mai visto, a una settimana dal parto, i suoi figli mettendo ad un certo punto anche in dubbio l’esistenza di questi bambini. Gli risponde Gosiame Sithole che conferma di aver partorito ma di aver nascosto i figli perché aveva il forte sospetto che il compagno e la sua famiglia volessero usare quei bambini per scopi economici approfittando della notizia del parto record e delle donazioni che erano già arrivate. L’uomo ha sostenuto di aver visto l’ultima volta la compagna il 7 giugno, poco prima che entrasse in travaglio.

L’avrebbe accompagnata in ospedale a Pretoria, in Sudafrica, e lasciata lì perché in periodo di Covid con le restrizioni nessuno può assistere al parto. Secondo la testimonianza dell’uomo, raccolta dal giornale Pretoria News, avrebbero comunicato solo tramite whatsapp ma poi le visite e i contatti sarebbero finiti lì. Una situazione che ha spinto l’uomo a firmare e diramare un comunicato congiunto a nome suo e della sua famiglia confermando di non aver visto la sua compagna o i figli dopo la nascita e di avanzare sospetti che esistano davvero, almeno fino a prova contraria. Una prova che Gosiame non intende fornire, desiderosa di proteggere i suoi piccoli. La donna ha dato notizie di sé attraverso un’intervista rilasciata ad un giornalista sudafricano in una località sconosciuta e poi in parte postata su twitter dallo stesso Piet Mahasha Rampedi.

Si è detta sorpresa dalla dichiarazione, sotto forma di un comunicato stampa, rilasciata dalla famiglia del compagno perché l’ultimo messaggio scambiato con lui risaliva al giorno prima. Al giornalista ha confessato che proprio la famiglia Tsotseti è stata la ragione principale per la quale ha deciso di non dare informazioni sulla nascita dei bambini confermando che non rivelerà dove si trovano fino a quando non si sentirà pronta e che il sospetto è che vogliano usare lei e i bambini per scopi economici. Il mistero è destinato ad infittirsi perché nell’intervista video non ha parlato esplicitamente del numero dei neonati, dovrebbero essere 10, ma si è riferita a loro genericamente come ai ‘miei bambini’. Di certo c’è che ha esortato le persone a smettere di fare donazioni in denaro per la coppia.