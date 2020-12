Moaca: il cane senza muso dopo un incidente

Il Daily Mail ha raccontato nei giorni scorsi la storia di Moaca, un cane russo che stava per morire dopo essere stato investito da un treno e che è riuscito invece a guarire miracolosamente anche se le operazioni che ha dovuto subire lo hanno lasciato senza naso. La storia era stata raccontata nei mesi scorsi da altri giornali inglesi: l'animale era stato trovato in fin di vita dopo l'investimento da parte di un treno, che le ha tranciato di netto il muso e anche un dito di una zampa.

L'ente di beneficenza per animali Nomad Vet Association ha però pagato le cure chirurgiche necessarie per rimetterlo in sesto con un'operazione che è durata in tutto cinque ore. Successivamente Joel Wareman, 21 anni, di Zoetermeer nei Paesi Bassi ha deciso di adottarlo, ha organizzato il trasporto da Mosca all'Olanda e nel giro di due settimane i due si sono incontrati. Ed è stato amore a prima vista, come testimoniano i video su TikTok.