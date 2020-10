La modella scomparsa un anno fa a New York e ritrovata a vagare per le strade di una favela a Rio

Era scomparsa da un anno e la sua famiglia non aveva avuto più sue notizie. La polizia l’ha ritrovata, in stato confusionale, mentre vagava per i vicoli di una baraccopoli a sud di Rio de Janeiro. Dalle passerelle di moda di New York alle favelas brasiliane: è l’assurda vicenda della modella 26enne Eloisa Pinto Fontes.

Alcune persone l’avevano notata aggirarsi da due giorni per le strade di Morro do Cantagalo e hanno chiamato la polizia, preoccupati che potesse accaderle qualcosa. Gli agenti l’hanno portata in un centro d’assistenza, dove è stata presa in carico dagli assistenti sociali e poi ricoverata in un istituto di salute mentale. Secondo i media locali, con sé aveva uno zaino con dentro i suoi contratti con agenzie di moda e referenze di fotografi internazionali.

La ragazza era scomparsa all’improvviso nel giugno 2019 da New York, dove risiedeva. Nata ad Algagoas, un piccolo stato nel nord est del Brasile, Eloisa Pinto Fontes aveva intrapreso la carriera di modella che l’aveva portata negli Stati Uniti a lavorare con Dolce&Gabbana e a posare per alcune tra le più importanti riviste di moda come Elle, Grazia e Glamour.

Era già accaduto che Eloisa Pinto Fontes facesse perdere le proprie tracce: a inizio 2019 era scomparsa da New York ma era stata ritrovata cinque giorni dopo, visibile disorientata in una cittadina a circa mezz’ora di macchina da Manhattan. Subito dopo questo incidente, la sua carriera di modella si era interrotta. Poi la seconda sparizione e il ritrovamento in Brasile.

La parabola di Eloisa Pinto Fontes, da New York alla vita strada a Rio

Globo racconta che la ragazza sarebbe arrivata a Rio all'inizio di quest'anno, senza informare la sua famiglia. Inizialmente avrebbe vissuto insieme a un amico a Copacabana, pur senza mai mettersi in contatto con i propri parenti né dare notizie di sé. La ragazza avrebbe iniziato a frequetare un uomo del posto ma la storia sarebbe durata appena quattro mesi. Il comportamento della modella si era fatto sempre più difficile e instabile. Dopo la fine di questa relazione, la giovane era entrata e uscita dagli ospedali, sempre senza che nessuno della sua famiglia sapesse che fine aveva fatto.

Dal 2014 al 2016 la modella è stata sposata con il collega Andre Birleanu, anche lui star delle passerelle. Dopo il divorzio, Birleanu aveva ottenuto la custodia della loro figlia di sette anni.