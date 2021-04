Modelle si spogliano sul balcone di un grattacielo: il video finisce sui social, loro nei guai

Sono state arrestate con l'accusa di dissolutezza le modelle che si sono fatte immortalare nude su un balcone di un grattaciello di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Nel Paese della penisola araba chi trasgredisce le leggi sul decoro pubblico rischia una multa che può arrivare fino a 5.000 dirham (circa 1.000 euro) e sei mesi di carcere. E si dà il caso che anche la nudità rientra tra i "comportamenti osceni" sanzionabili dalle autorità. Al momento non si conoscono né le identità né le nazionalità delle modelle arrestate, e non è chiaro perché si sa perché si siano spogliate in pieno giorno sul balcone di un elegante grattacielo della metropoli araba. In molti parlano di una trovata pubblicitaria. Certo è che le foto e i video della 'bravata' sono ovviamente finiti sui social per poi arrivare alle forze dell'ordine.

In un tweet la polizia di Dubai ha spiegato che quello messo in atto dalle modelle è un "comportamento inaccettabile che non riflette i valori e l'etica della società degli Emirati Arabi".