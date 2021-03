Molesta la figlia 15enne e posta il video su TikTok: arrestato

Un uomo è finito in manette in Turchia dopo aver postato sul social network TikTok un filmato in cui molesta la figlia di 15 anni mentre entrambi si trovano sul divano di casa. Nel video l'uomo accarezza la ragazzina nelle parti intime, lodandone le fattezze fisiche. Durante le molestie la 15enne resta in silenzio, mentre il padre pronuncia la frase: "Lode a Dio, è dolce come la crema".

Come riporta il sito The Straits Times, l'arrestato è Hasan Tunclar. Il ministero della Famiglia turco ha reso noto che la ragazzina è stata affidata ai servizi sociali. Il caso ha comunque scatenato l'indignazione in tutto il Paese, dove nell'ultimo periodo si sono verificati diversi episodi di violenza contro le donne, soprattutto in ambiti domestici.