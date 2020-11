Prof molesta l'alunno per anni, lui aveva pensato di auto mutilarsi

Un'insegnante di liceo britannica, Fay McRobbie, è stata condannata a due anni di carcere per abusi su minore. La donna infatti, aveva molestato e costretto a subire abusi sessuali un ragazzino di soli 15 anni. Le sevizie con cui la prof molestava il ragazzino sono andate avanti per circa due anni, tanto che il 15enne aveva pensato di auto mutilarsi per rendersi meno astraente agli occhi della docente ed uscire finalmente da questo incubo.

Come racconta il Mirror, l'insegnante aveva 25 quando ha incontrato per la prima volta lo studente a scuola. La donna l'ha poi avvicinato consigliandogli di iscriversi ad un corso di arti marziali da frequentare dopo la scuola: proprio lì sono iniziate le molestie sessuali che, qualche tempo dopo, sarebbero diventati dei rapporti sessuali veri e propri.

Dalle indagini è anche emerso che la donna era solita mettere in atto dei subdoli comportamenti per costringere il ragazzino ad accontentare i suoi desideri sessuali: anche quando il giovane riusciva ad allontanarsi, la prof riusciva nuovamente a riportarlo tra le sue 'grinfie', a volte anche con le minacce.

La vittima, che oggi ha 22 anni, ha confessato al giudice che, pur di interrompere le sevizie, aveva anche pensato di auto mutilarsi i genitali: ''Questo ha influenzato anche il mio rapporto con l'altro sesso - ha raccontato il giovane - Non ero mai stato con nessuna ragazza, dopo essere stato con lei mi sentivo sempre sporco e odiavo il mio corpo nudo". Soltanto dopo aver raggiunto la maggiore età il ragazzo ha trovato il coraggio di raccontare tutto alla sua famiglia e alla polizia, facendo scattare le indagini che hanno portato all'arresto e alla condanna della docente.