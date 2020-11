Al 2020 mancava solo il monolite: la strana scoperta che fa il giro del mondo

Un anno così strano come il 2020 non poteva che concludersi con una scoperta decisamente fuori dal comune: il pilota di un elicottero in volo su una delle aree più aspre e remote dello stato americano dello Utah ha scoperto un misterioso monolite, una struttura di metallo alta circa 3 metri e piantata solidamente nel terreno. Proprio la insolita lucentezza dell'oggetto ha attirato l'attenzione dell'equipaggio che stava sorvolando un'area di rocce rosse.

Lo strano monolite trovato nel deserto dello Utah

"Questa è stata la cosa più strana che ho incontrato là fuori in tutti i miei anni di volo" ha raccontato il pilota dell'elicottero, Bret Hutchings, intervistato dal canale locale KSLTV. E in effetti quello che era un banale sorvolo per quantificare il numero delle pecore che vivono in un'area particolamente ostile si è tramutato in un evento di cui ora parlano i media di tutto il mondo.

Sarebbe stato uno dei biologi che si trovavano insieme ad Hutchings a notare per primo la strana luminescenza. L'equipaggio è poi sceso a terra per identificare quello che a molti ora ricorda, anche per la particolare ambientazione, il misterioso monolite "protagonista" della scena del film del 1968 di Stanley Kubrick "2001, Odissea nello Spazio".

L'equipaggio di volo non ha rivelato la sua posizione esatta per evitare che alcuni curiosi possano mettersi in pericolo esplorando una zona decisamente isolata e ancora più ostile. Ma alcuni osservatori vedendo le immagini hanno paragonato il monolite alle sculture dell'artista John McCracken morto nel 2011.

Il pilota dell'elicottero ha detto che l'oggetto sembrava fatto dall'uomo e sembrava essere stato piantato saldamente nel terreno: "Suppongo che sia un artista new wave o qualcosa del genere". E sicuramente sarà una opera d'arte, ma se invece non lo fosse?

